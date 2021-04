Aamir Khan’s daughter Ira Khan’s kickboxing video with boyfriend Nupur Shikhare goes viral: आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी आयरा खान (Ira Khan) आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो और फोटो शेयर करती हैं. आयरा खान (Ira Khan) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर इस बात का इजहार किया था कि वो प्यार में हैं और इस अच्छे समय में वो जमकर अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे (Nupur Shikhare) के साथ वक्त बिता रही हैं. ऐसे में अब आयरा खान (Ira Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे (Nupur Shikhare) के साथ जमकर बॉक्सिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं. Also Read - संभल जाइए! अगर आप भी लिखते हैं Aamir Khan की बेटी Ira khan का गलत नाम, होगा इतने हज़ार का जुर्माना

आमिर खान की बेटी आयरा खान (Ira Khan) का नया वीडियो चर्चा में है, इसमें वह अपने ट्रेनर बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे (Nupur Shikhare) के साथ किकबॉक्सिंग करती नजर आ रही हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि आयरा (Ira Khan) पहली बार इसे ट्राय कर रही हैं लेकिन वो हार नहीं मान रही हैं औऱ जमकर मेहनत कर रही हैं.



वीडियो को शेयर करते हुए इरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि किक बॉक्सिंग मेरे बस की बात नहीं. यहां मेरे आर्म्स कर भी क्या रहे हैं? साथ ही पॉपआय को ड्रॉप करना भी मेरे बस की बात नहीं. हर गई, फर्स्ट क्लास, सरप्राइज अटैक. इरा के इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

इरा और नूपुर की बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर छाई रहती है. इरा अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसमें दोनों काफी खुश नजर आते हैं. हालांकि अभी तक आमिर खान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.