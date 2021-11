Laal Singh Chaddha Releasing Date: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की आगामी फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ 14 अप्रैल 2022 को बड़े पर्दे पर (Laal Singh Chaddha Release Date) दस्तक देगी. अतुल कुलकर्णी ने एरिक रोथ द्वारा लिखित अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म ‘फॉरेस्ट गंप’ का भारतीय रूपांतरण किया है.Also Read - Top Entertainment News: कार्तिक की 'धमाका' हुई लीक, Ranbir की फिल्म एनिमल की रिलीज डेट आई सामने

‘लाल सिंह चड्ढा’ में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) भी हैं और इसे अद्वैत चंदन ने निर्देशित किया है, जिसमें प्रीतम का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के गीत हैं. फिल्म वायकॉम18 स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत की गई है. Also Read - शाहरुख खान के साथ छईंया-छईंया करके छलनी-छलनी हो गई थीं Malaika Arora, खून से लथपथ...कमर में गहरे कट

आमिर खान प्रोडक्शंस और वायकॉम18 स्टूडियोज ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा 14 अप्रैल, 2022 की है, एक नए पोस्टर के साथ जो आमिर और करीना के बीच की केमिस्ट्री को दर्शाता है, जिन्होंने आखिरी बार ब्लॉकबस्टर ‘3 इडियट्स’ में एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में एक साथ काम किया था.

YASH & THE CLASH WITH KHANS…

⭐️ 21 Dec 2018: #KGF clashed with #Zero [#SRK]

⭐️ 14 April 2022: #KGF2 will clash with #LaalSinghChaddha [#AamirKhan]

This is a coincidence, what say?#Yash #Boxoffice pic.twitter.com/J6snmHbmRM

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 20, 2021