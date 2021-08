Rakeysh Omprakash Mehra Opne Up On Casting Of Film Rang De Basanti: राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) की फिल्म ‘रंग दे बसंती’ (Rang De Basanti) तो आपने जरुर देखी होगी, ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में मानी जाती हैं. ऐसे में अब इस फिल्म को लेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakesh Om Prakash Mehra) ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘द स्ट्रेंजर इन द मिरर’ में कई सारे खुलासे किए हैं.Also Read - Allu Arjun की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पुष्पा' धमाल को तैयार, आमिर खान से होगी टक्कर

राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakesh Om Prakash Mehra) ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'द स्ट्रेंजर इन द मिरर' में बताया है कि फिल्म में एक किरदार 'करण सिंघानिया' के रोल के लिए उन्होंने फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) से लेकर अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन तक को अप्रोच किया था लेकिन सभी ने इस रोल को करने से साफ़ मना कर दिया था.

राकेश लिखते हैं कि इसके बाद उन्होंने आमिर खान से कहा था कि वो ऋतिक रोशन से बात करें शायद ऋतिक इस रोल के लिए मान जाएं. राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakesh Om Prakash Mehra) की रिक्वेस्ट पर आमिर ने ऋतिक (Hritik Roshan) से कहा था कि, 'यह एक अच्छी फिल्म है कर ले'. हालांकि, ऋतिक ने भी इस रोल को निभाने से मना कर दिया था जिसके बाद यह रोल साउथ के हीरो सिद्धार्थ को ऑफर किया गया था.