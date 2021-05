Aamna Sharif Killing It In A Red Saree: कहीं तो होगा’ फेम आमना शरीफ (Aamna Sharif) भले ही इन दिनों पर्दे से दूर हों लेकिन एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें वो लाल रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं और इसे देखकर हर किसी के दिल की धड़कने बढ़ रही हैं. Also Read - Aamna Sharif ने रमजान के महीने में छोटे कपड़े पहन की फोटो शेयर, लोग बोले- 30 दिन तो सब्र करो

आमना शरीफ (Aamna Sharif) सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें फैन्स के साथ साझा करती रहती हैं, लेकिन इस बार आमना (Aamna Sharif) का अंदाज देखने लायक है, जी हां रेड साड़ी में आमना (Aamna Sharif) का ये दिलकश अंदाज देख फैन्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. आमना शरीफ (Aamna Sharif) ने यहां रेड कलर की थ्रैड वर्क वाली खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है. Also Read - 38 साल की उम्र में Aamna Sharif ने Monokani पहनकर बरपाया कहर, समंदर में लगाए गोते...देखें Viral Photos



इन फोटोज में आमना (Aamna Sharif) रेड साड़ी में कहर बारपाती नजर आ रहीं हैं, जिन पर फैन्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. तस्वीरों में आमना (Aamna Sharif) ने साड़ी के साथ मैचिंग जूलरी भी कैरी की है, जो उनके लुक को और बढ़ा रहे हैं.

आमना शरीफ सोशल मीडिया पर कभी अपने ट्रेडिशनल लुक, कभी ग्लैमरस अंदाज तो कभी बोल्ड अवतार में तहलका मचाती रहती हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो आमना शरीफ (Aamna Sharif) अब डिजिटल की दुनिया में हाथ आजमाने जा रही हैं. वह आगामी सीरीज ‘डैमेज्ड 3’ (Damaged 3) से डिजिटल डेब्यू करने वाली हैं.