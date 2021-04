Aamrapali Dubey Share Inimate Picture With Co-Star Dinesh Lal Yadav see viral One: भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) और दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) यानी कि निरहुआ (Nirahua) की जोड़ी फैंस को बेहद आती है और दोनों ने साथ में मिलकर जबरदस्त किया हुआ है. हालांकि हाल ही में दोनों स्टार कोरोना से ग्रस्त हो गए थे और अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. लेकिन लग रहा है कि इस दौरान आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) निरहुआ (Nirahua) की बहुत याद आ रही है. तभी तो एकट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें दोनों रोमांटिक पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. Also Read - भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ हुए कोरोना संक्रमित, फोटो शेयर करके लिखा- 'कोरोना तोरी बहिन'

आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो निरहुआ (Nirahua) के साथ नजर आ रही हैं. फोटो देखकर लग रहा है कि दोनों किसी गानें या फिर फिल्मी सीन को शूट कर रहे हैं. इसमें दोनों की क्लोजनेस आप देख सकते हैं. फोटो शेयर करते हुए आम्रपाली (Aamrapali Dubey) ने दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) को टैग करते हुए नजर ना लगने वाले इमोजी यूज किया है. Also Read - निरहुआ ने आम्रपाली दुबे के साथ की बेवफाई, क्वारंटाइन हुईं एक्ट्रेस तो अक्षरा संग रचा ली शादी! आग की तरह फैली खबर



आम्रपाली के इस पोस्ट पर दिनेश ने किस वाला इमोजी पोस्ट किया है औऱ फैंस भी उनकी इस फोटो को लोग बेगद पसंद कर रहे हैं औऱ दोनों की जोड़ी पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें कि भोजपुरी में दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और साथ में इन दोनों ने कई सारी सुपरहिट पिल्में दी हैं और नंबर वन जोड़ी के तौर पर जाने जाते हैं.