Aamrapali Dubey Glamorous Photos: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली आम्रपाली (Bhojpuri Actress Aamrapali Dubey) के लाखों चाहने वाले हैं. आम्रपाली का हॉट और देसी अवतार दोनों खूब तहलका मचाता है. इस बार तो आम्रपाली ने अपने बोल्ड अंदाज़ से इंटरनेट (Aamrapali Dubey Photos) का तापमान बढ़ा दिया है. इस कड़कड़ाती ठंड में आम्रपाली ने अपने हॉट तेवर से सनसनी मचा दी है. जी हां, भोजपुरी जगत की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका सिज़लिंग (Amrapali Dubey Latest Photos) अवतार नज़र आ रहा है.

इन तस्वीरों में आम्रपाली डार्क ग्रीन कलर की वन पीस शॉर्ट ड्रेस में नज़र आ रही हैं. खुली ज़ुल्फ़ों के साथ वो दिल की धड़कने बढ़ाने वाले पोज़ भी दे रही हैं. इन फोटोज में आम्रपाली का ग्लैमरस रूप सबको खूब पसंद आ रहा है. एक्ट्रेस की बोल्ड और कातिल अदाएं लोगों का दिल जीत रही है. आम्रपाली के चाहने वाले उनके इस फैशन और स्टाइल पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. लोग इन तस्वीरों पर जमकर रिएक्ट भी कर रहे हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम्रपाली ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है. बर्थडे के मौके पर एक्ट्रेस के मम्मी-पापा ने उन्हें यह ड्रेस गिफ्ट दिया है. बता दें कि आम्रपाली दुबे सहारा वन पर एक काल्पनिक मूवी “हांटेड नाइटस”, ज़ी टीवी पर “सात फेरे” जैसे धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में महंगी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आम्रपाली का नाम आता है.