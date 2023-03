राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को AAP सांसद संजीव अरोड़ा ने दी बधाई, वायरल हो रहा ट्वीट

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha), अपनी पार्टी के विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं. उनसे जुड़ी कोई भी खबर मिनटों में ही वायरल हो जाती है. हाल ही उनका नाम सुर्खियों में तब आया, जब उन्हीं की पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) ने एक ट्वीट कर राघव और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) को बधाई दी. ‘आप’ नेता संजीव अरोड़ा का ट्वीट मंगलवार को सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना रहा. उन्होंने अपने ट्वीट में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीर भी शेयर की है.

‘आम आदमी पार्टी’ के सांसद संजीव अरोड़ा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, ‘मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को हार्दिक बधाई देता हूं. मैं आशा करता हूं कि दोनों का साथ प्यार, आनंद और कंपेनियनशिप से भरा रहे. मेरी शुभकामनाएं!’ संजीव ने राघव की फोटो शेयर की है, जिसमें वे किसी कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की है, जिसमें वो रेड कलर के ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. संजीव अरोड़ा का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.