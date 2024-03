Video : Aaradhya Bachchan ने बैंग्स को कहा अलविदा, नए हेयर स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

Anant Ambani and Radhika Merchant Pre-Wedding : अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की तीन दिनों तक चलवे वाली प्री-वेडिंग अब खत्म हो गई है और मेहमान अपने घर को वापस जा रहे हैं. बीते रविवार आखिरी दिन बच्चन परिवार गुजरात के जामनगर में आयोजित प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी से अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan), ऐश्वर्या बच्चन और जया बच्चन की तस्वीरें सामने आई हैं. इस बीच अभिषेक-ऐश्वर्या की बेटी आराध्या ने इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींचा. आराध्या का हेयरस्टाइल नेटिजेंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. पिछले कुछ सालों में तस्वीरों और वीडियोज में आराध्या हमेशा बैंग्स के साथ नजर आईं, लेकिन प्री-वेडिंग पार्टी में उन्होंने बैंग्स के बिना एक नया हेयरस्टाइल चुनने का फैसला किया.

नए लुक में आराध्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी तारीफ करते हुए उनकी तस्वीरें प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट में लिखा, ‘आराध्या इन बैंग्स के बिना बहुत खूबसूरत लग रही हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मैंने आपको बताया था कि ये छोटी लड़की कमाल करेगी. सच में वो और उनकी मां ऐश्वर्या कितनी खूबसूरत दिख रही हैं.’ एक फैन ने लिखा, ‘वह (आराध्या) हूबहू ऐश की तरह दिखती हैं. वह अब छोटी ऐश्वर्या दिखती हैं. वो अब आराध्या की तरह नहीं दिखती. वो इतनी देर तक बैंग्स के पीछे क्यों छुपी रही?? आराध्या बेहद सुंदर हैं.’ एक ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि अब उनके बैंग्स पहनने का दौर चला गया है. आखिरकार, हम उसका चेहरा अच्छे से रूप से देख सकते हैं कि ये हेयरकट उन पर सूट कर रहा है.’

