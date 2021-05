Aarti Singh Pictures In Blue Bikini Viral See Actress Hot And Bold Avatar: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) की भांजी और कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhisheak) की बहन टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह (Arti Singh) ने ग बॉस 13 के बाद से काफी खबरों में छाई रहती हैं और एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट औऱ बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने अपना बिकिनी अवतार दिखाया है जिसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं. Also Read - Govinda की भांजी पर छाई है ये कैसी खुमारी, कभी Bikini तो कभी चादर लपेट कर बरपा रही हैं कहर

आरती सिंह (Arti Singh) सोशल मीडिया पर कापी एक्टिव रहती हैं. टीवी से दूर सोशल मीडिया पर आरती का जलवा फैंस के दिख जाता है. हाल ही में उन्होंने तस्वीरे शेयर की है जिसमें वो बिकिनी पहन जेट स्की पर पोज देने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं और उनका बोल्ड अवतार कई लोगों के दिलों को मचला रहा है.



आरती सिंह ने समुंदर के बीच में जाकर अपनी बोल्ड तस्वीरें खिंचवाई हैं, बात दें कि आरती सिंह (Arti Singh) ने अपनी मालदीव्स वेकेशन की कुछ यादगार तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें वह ब्लू बिकिनी में नजर आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Arrti singh (@artisingh5)



इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा है- मैंने पोज देने की कोशिश की और फिर हार मान ली. आरती अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस फोटो शेयर करती रही हैं. करियर की बात करें तो आरती सिंह को सीरियल थोड़ा है थोड़े की जरूरत है और वारिस में देखा जा चुका है. उन्होंने कॉमेडी शो कॉमेडी क्लास में भी काम किया हुआ है.