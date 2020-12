Aasharm 2 Fame Actress Tridha Choudhary New Hot And Bikini Pics After Intimate Scene with Bobby Deol– आश्रम 2 में बॉबी देओल के साथ हॉट बेडरूम (Hot bedroom Scene) करके सुर्खियों में आने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. बिंदास एक्ट्रेस ने बताया कि वे बाबा के चक्कर में कभी नहीं पड़ी इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी मां हमेशा उनके साथ रहती थीं. वे कहां जा रही हैं. किसके साथ जा रही हैं. इस बात का उनकी मां को पता होता था या फिर वे साथ जाती थीं. Also Read - Year End 2020 Entertainment: श्रेया चौधरी से अलाया तक, ऐसे नए कलाकार जिन्होंने इस साल दिखाए अपने जलवे

त्रिधा ने बताया कि मां उन्हें सही…गलत बार-बार बताकर इतना परिपक्व कर दिया था कि उन्हें कभी अकेले भी कुछ हैंडल करना पड़े तो वे कर सकती थीं. इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हुए 'बबीता' ने कहा सीरीज के निर्देशक प्रकाश झा ने उन्हें अपनी आवाज़ पर काम करने को कहा था क्योंकि आश्रम की बबीता की आवाज़ काफी सॉफ्ट थी. उस आवाज़ में एक खनकपन था जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था.

इस वेब सीरीज के बारे में बात करते हुए त्रिधा ने कहा कि वे अपने इस बोल्ड किरदार को लेकर शुरू में नर्वस थीं. उन्होंने इस बारे में अपने दोस्तों से भी बात की थी. लेकिन जब सबने समझाया कि ये बस किरदार है और कहानी की डिमांड है तो फिर एक्ट्रेस ये बोल्ड रोल करने के लिए तैयार हो गई.

बता दें, MX Player पर रिलीज हुई आश्रम (Aashram) सीरीज में बॉबी देओल ने काशीपुर वाले बाबा निराला की भूमिका निभाई है. सीरीज में दिखाया गया है कि बाबा निराला अपने आध्यात्मिक आश्रम में ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कारनामों में लिप्त हैं.