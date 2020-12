AAsharm 2 Actress Tridha Choudhary Reveals That She Intimate With Pillow not with Bobby Deol in Bedroom Scene: AAsharm 2 में बॉबी देओल के साथ सुर्खियों इंटीमेट सीन देकर सुर्खियों में आने वाली त्रिधा चौधरी ने इस वेब सीरीज के बाद कई बातों का खुलासा किया है. त्रिधा ने कहा कि जिस तरह पर्दे पर ये बोल्ड सीन दिखाए जाते हैं असलियत में वैसे शूट नहीं किए जाते हैं. बॉबी के साथ बेडरूम सीन के बारे में बात करते हुए त्रिधा ने कहा कि इसे तकिए की हेल्प से शूट किया गया था. इस दौरान कई लोग सेट पर मौजूद थे. और वैसे भी इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि हमारे को-एक्टर्स किस तरह के नेचर के हैं. Also Read - Wonder Woman Gal Gadot: इतना आसान नहीं था सुपरवूमन बनना, एक्ट्रेस ने बताया...क्या-क्या आई मुश्किलें

बॉबी की बात करें तो वे पहले से शादीशुदा और अच्छे इंसान हैं. उन्होंने मुझे इतना कम्फर्टेबल कर दिया था कि मैं इतना बोल्ड सीन फिल्माने में भी बिल्कुल नर्वस नहीं थी. Also Read - Nia Sharma New Pics: कभी बिकिनी तो कभी डीप नेक ड्रेस में कहर ढाती है निया शर्मा, जो भी कहें, काले रंग में दिखती है हुस्न की अदा!

Also Read - दिव्यांका त्रिपाठी ने महिलाओं के लिए कही ये बड़ी बात, 'क्राइम पेट्रोल सतर्क..' करेंगी होस्ट

हालांकि जब उस दिन मुझे इस बात डर लग रहा था कि इसके शूट के बाद कहीं लोग इसे गलत-गलत ढंग से दूसरी साइट्स पर न डाल दें. लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम बस इसे पोट्रेट कर रहे हैं. असल में ऐसा कुछ भी नहीं है.

बता दें, MX Player पर रिलीज हुई आश्रम (Aashram) सीरीज में बॉबी देओल ने काशीपुर वाले बाबा निराला की भूमिका निभाई है. सीरीज में दिखाया गया है कि बाबा निराला अपने आध्यात्मिक आश्रम में ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कारनामों में लिप्त हैं.