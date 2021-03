Aashiq Banaya Aapne Actress Tanushree Dutta loose 15kg Weight See Actress Amazing Transformation: बॉलीवुड में मीटू (Mee Too) लाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) कई सालों से पर्दे से दूर हैं. लेकिन वो सोशल मीडिया पर जमकर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें पता लगता है कि उन्होंने अपने वजन पर बहुत ध्यान दिया है और अब वो फिट हो गई है. तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तनुश्री दत्ता ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं और फैंस को उनका ये अंदाज खुब पसंद आ रहा है. Also Read - Ranbir Kapoor के बाद कोरोना की चपेट में आए Manoj Bajpayee, हुए सेल्फ क्वारनटीन...रोकी गई शूटिंग

तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta Video) ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया है और उनका ये बदला हुआ अदंजा फैंस के उनके पुराने दिनों की याद दिला रहा है. तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) की इन तस्वीरों को देखकर आप भी उनकी फिल्म ‘आशिक बनाया आपने’ (Aashiq Banaya Aapne) की यादों में खो जाएंगे. तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) की इन तस्वीरों पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फैन्स उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं और तारीफों में खूब कमेंट भी कर रहे हैं. Also Read - Kim Kardashian Bikini Pics viral: करदाशियां का बिकिनी में बिंदास अंदाज, Divorce के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती

तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) को बॉलीवुड में आखिरी बार 2010 में आई फिल्म ‘रामा : द सेवियर’ में नजर आई थीं. तनुश्री ने ‘चॉकलेट : डीप डार्क सीक्रेट्स’, ‘ढोल’ और ‘गुड बॉय बैड बॉय’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है.