अभिनेता राहुल रॉय को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीरा रोड में स्थित एक निजी अस्पताल में उनके स्पीच थेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है. राहुल के साले रोमेर सेन ने बताया कि उन्हें पहले जिस अस्पताल (नानावती हॉस्पिटल) में भर्ती कराया गया था, वहां से 8 दिसंबर की सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. इसी दिन दोपहर को उन्हें मीरा रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उन्हें स्पीच थेरेपी दी जा रही है.

उन्होंने आगे बताया कि उन्हें अभी पूरी तरह से ठीक होने में कुछ और हफ्ते लगेंगे.

राहुल रॉय ने मंगलवार को अपनी एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें वह हॉस्पिटल में ब्रेकफास्ट करते नजर आ रहे थे.