Aashiqui Fame Anu Aggarwal Then and Now Look: साल 1990 में फिल्म आशिकी (Aashiqui) रिलीज हुई थी. जिसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल मुख्य भूमिका में थे. फिल्म के गाने लोगों के दिलों दिमाग पर छा गए थे. अनु इस फिल्म से रातों रात सुर्खियों में आ गई थीं. लोग अपने घरों में इस एक्ट्रेस के पोस्टर लगाने लगे थे. लेकिन एक हादसे ने इस एक्ट्रेस की दुनिया ही बदल दी. खूबसूरत सी इस एक्ट्रेस की पूरी कायापलट ही हो गई. हाल ही में अनु ने इंस्टाग्राम पर रील पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने उस खतरनाक हादसे का दर्द उड़ेला है.अनु ने बताया कि मैं एक ऐसे दौर से गुजरी जहां से निकलना बहुत ही कठिन था. ट्रॉमा था. बीमारी थी. कुछ भी नहीं था. तकलीफें थी. कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था.

लेकिन कोई बात नहीं हर व्यक्ति कभी न कभी इस तरह के मुश्किल दौर से गुजरता है जब कुछ नहीं होता. जहां हर चीज बेहद मुश्किल हो जाती है. मैं चाहूंगी कि ऐसे दौर में आप मेडिटेशन जरूर करें."

View this post on Instagram A post shared by anu aggarwal (@anusualanu)

साल 1999 में अनु का एक्सीडेंट हुआ. जिसके बाद वे कोमा में चली गईं. एक महीने के बाद उन्हें होश आया. लेकिन तब तक सबकुछ बदल चुका था. इस हादसे से उबरने में उन्हें तीन साल का वक्त लग गया. उनकी याददाश्त चली गई. करियर बर्बाद हो गया.बता दें अनु अब बिहार में रहती हैं.