Aashka Goradia goes topless as she strikes a yoga pose: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस आशका गोराडिया (Aashka Goradia) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने नाम कमाया और फिर टीवी की दुनिया के अलविदा कह दिया है. आशका गोराडिया (Aashka Goradia) भले ही टीवी औऱ ग्लैमर से दूर हों लेकिन वो सोशल मीडिया पर जमकर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और फैंस को उनका ये हटकर अंदाज जमकर पंसद भी आता है. इन दिनों आशका गोराडिया (Aashka Goradia) एक्टिंग से दूरी बनाए हुए हैं और अपने हस्बैंड ब्रेंट गोबल के साथ वक्त बिताती नजर आती है. आशका (Aashka Goradia) ने अपने पति के साथ जमकर योगा करती हैं और एक से बढ़कर एक कमाल की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. आशका (Aashka Goradia) अक्सर अपनी फिटनेस को लेकर वीडियोज बनाती हैं जिसमें वह कठिन वर्कआउट और योगा करती दिखती हैं, ऐसे में कई बार आशका आशका (Aashka Goradia) को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. इसलिए उन्होंने अपने ट्रोलर को पॉवरफुल मैसेज देते हुए एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने अपनी बैक साइड की अपनी फोटो शेयर की है.Also Read - 'लोग क्या कहेंगे' सोचने वालों को Aashka Goradia ने दिया दो टूक जवाब, Bikini Pics को लेकर लोग मारते हैं ताने!

आशका गोराडिया (Aashka Goradia) ने इंस्टाग्राम पर योगा करते हुए एक टॉपलेस फोटो शेयर किया है. इस फोटो में आशका समंदर के किनारे शीर्षासन की मुद्रा में नजर आ रही हैं. इसके साथ ही एक्ट्रसे ने बेहद कमाल की मैसेज दिया है औऱ अपने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है ‘ये कितना फनी है कि जो लोग आपको जानते तक नहीं वो आपके बारे में सबसे अधिक बात करते हैं. ये काफी हास्यास्पद है कि उन्हें लगता है कि आपको पता नहीं है. मेरे पैर आसमान में हैं और सिर जमीन पर..इस पूरे जीवन के लिए. मेरा बैक स्ट्रॉन्ग है..इसलिए स्टॉकर्स और हेटर्स को जीवन मिलता है.’ Also Read - समंदर किनारे पति संग Romance With Yoga, टीवी एक्ट्रेस Aashka Goradia का ये अवतार है कमाल का!

अपनी इस तस्वीर को शेयर कर एक्ट्रेस ने हेटर्स को खरी-खरी सुनाते हुए पॉवरफुल मैसेज दिया है. आशका ने बैक साइड की अपनी फोटो शेयर की है. उनकी पीठ पर रेड कलर से हैशटैग ‘One Love’ लिखा हुआ है. इस फोटो के वायरल होते ही उनके फैंस और बाकि सेलेब्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस पोस्ट में अपने पति ब्रेंट गोबल को भी टैग किया है. बता दें कि आशका गोराडिया इन दिनों अपने काम से दूर हैं औऱ वो अधिक समय योगा को देती हैं. Also Read - टीवी की ये अदाकारा देती है हॉट योगा पोज़, कभी न्यूड होकर भी किया था ये आसन