प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम में त्रिधा चौधरी ने अपनी बोल्डनेस तड़का लगाया है. जिसके बाद हर जगह त्रिधा के ही चर्चे हैं. हालांकि कहानी के मुताबिक किरदार ये बखूबी जानते हैं कि इसकी कितनी जरूरत या हद रहती है. त्रिधा के बेडरूम सीन के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था. इसका बहुत ज्यादा असर एक्ट्रेस पर नहीं पड़ा क्योंकि वे पहले से ही इसके लिए तैयार थीं. एक इंटरव्यू में त्रिधा ने बताया कि ये सीन किस तरह शूट किए गए थे.

बॉबी देओल के साथ इंटीमेट होने में तकिए का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन लोग जो देखते हैं वो असल में वैसे शूट नहीं किए जाते हैं. खैर…वजह कोई भी हो. इस वेबसीरीज के जरिए त्रिधा को पहचान मिली है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी कोई तस्वीर या वीडियो शेयर होती नहीं कि वायरल हो जाती है. Also Read - अदा शर्मा ने Beach पर साड़ी पहन की ऐसी हरकत, अपने सपने में भी नहीं सोच सकते...देखें वीडियो

त्रिधा ने कहा कि कुछ लोगों ने आश्रम में उनके बोल्ड सीन को पसंद किया तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जताया. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं तो सबसे यही कहूंगी एक बार खुद कैमरे के सामने आएं. परफार्म करें. समझे की काम किस तरह होता हैं. उसके बाद किसी की आलोचना करें.