Aashram 2 Actress Tridha Choudhary shares topless bold photo after intimate with bobby deol see hot video- बंगाली और तेलुगू फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी ने प्रकाश झा की वेब सीरीज ashram 2 में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. जिसके बाद से वे लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. अपने दमदार अभिनय के कारण वे अपने फैंस के दिलों में जगह बनाने में सफल रही हैं. हालांकि आश्रम में बोल्ड सीन के बाद त्रिधा ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई थीं. Also Read - Shiv Tandav: शिव तांडव स्त्रोतम के तबला वर्जन ने मचाया धमाल, सुने रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन

एक इंटरव्यू में त्रिधा ने कहा बोल्ड सीन करने से उन्हें परहेज नहीं हैं लेकिन वे ब्रांड देखकर किसी के साथ काम करती हैं. त्रिधा ने कहा वे देखती है कि फिल्म या शो का निर्देशक कौन हैं. उनके को-स्टार का नेचर किस तरह का है. मुझे पता है कि सब कहानी का हिस्सा है. मैं बस अपना जॉब कर रही हूं. मेकर्स मुझे उसके लिए पैसे दे रहे हैं. त्रिधा ने कहा कि कुछ लोगों ने आश्रम में उनके बोल्ड सीन को पसंद किया तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जताया. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं तो सबसे यही कहूंगी एक बार खुद कैमरे के सामने आएं. परफार्म करें. समझे की काम किस तरह होता हैं. उसके बाद किसी की आलोचना करें. Also Read - डेविड धवन के बारे में बेटे वरुण ने कही ये बात, इससे कोई भी सहमत हो सकता है

Also Read - Mouni Roy Hot Pics: गुलाबी ड्रेस में मौनी रॉय ने फिगर किया फ्लांट, अदाएं देखकर कोई लुट न जाए तो क्या करे?

Tridha Choudhuryhttps://www.youtube.com/watch?v=Cdf_iVeIRHU

आश्रम से पहले त्रिधा विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ‘स्पॉटलाइट’ में नजर आई थीं जिसमें उन्होंने अपने को-एक्टर आरिफ जकारिया के साथ लिपलॉक और कई इंटीमेट सीन्स दिए थे. एक इंटरव्यू में त्रिधा ने बताया कि उन्हें बोल्ड सीन से परहेज नहीं है क्योंकि जिस तरह वो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वैसे फिल्माए नहीं जाते हैं.