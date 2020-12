Aashram 2 Actress Tridha Choudhary taking bath afer intimate with bobby deol now ready for Aashram 3 watch hot sensuous video- आश्रम 2 में बॉबी देओल के साथ इंटीमेट होकर लाइमलाइट में आने वाली खूबसूरत बंगाली बाला यानी त्रिधा चौधरी के लोग दीवाने हो गए हैं. बबीता के रूप में त्रिधा के लिए इतने बोल्ड सीन करना आसान नहीं था. इस तरह के रोल करने में रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं. डर लगता है कि कहीं लोग आपको गलत न समझ लें. लेकिन प्रकाश झा और बॉबी देओल में मेरे लिए इसे आसान कर दिया. त्रिधा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई मासूम महिलाएं. लड़कियां इस तरह के फेक बाबाओं के चक्कर में आ जाती हैं. Also Read - Paurashpur Web Series Releases Today: एडल्ट मूवी देखने के हैं शौकीन तो भी कामुकता और वासना से भरी ये वेब सीरीज आपके काम की नहीं

इस वेब सीरीज को बनाने के मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको बचाना और ऐसे बाबाओं का फंडाफोड़ करना है. एक फनी किस्सा शेयर करते हुए त्रिधा ने बताया कि शूटिंग की वो जगह एक हॉस्टल की तरह बन गई थी. हम अयोध्या के लोगों की तरह रहने लगे थे.

Also Read - Viral Video: यहां सांपों से की जाती है बॉडी मसाज, देख लोग बोले- बुड़बक...

बता दें, आश्रम वेब सीरीज के दोनों पार्ट में बाबा निराला का दबदबा देखने को मिलता है मगर आने वाले पार्ट 3 में बाबा की पोल खुलने वाली है.

प्रकाश झा ने बताया कि कुछ किरदार इस नए सीजन में कमबैक करेंगे. थर्ड पार्ट में बाबा निराला का पतन होगा जिसे देखना दिलचस्प होगा.