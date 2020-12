Aashram 2 Actress Tridha Choudhary was Scared while Doing Intimate bed scene with bobby deol watch sensuous video- Aashram 2 में अपनी अदाओं से कहर बरपाने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक इंटरव्यू में त्रिधा ने कहा बोल्ड सीन करने से उन्हें परहेज नहीं हैं लेकिन वे ब्रांड देखकर किसी के साथ काम करती हैं. त्रिधा ने कहा वे देखती है कि फिल्म या शो का निर्देशक कौन हैं. उनके को-स्टार का नेचर किस तरह का है. मुझे पता है कि सब कहानी का हिस्सा है. मैं बस अपना जॉब कर रही हूं. मेकर्स मुझे उसके लिए पैसे दे रहे हैं. Also Read - पूजा गौर का राज सिंह अरोड़ा से टूटा रिश्ता, बोलीं- फैसला.......

त्रिधा ने कहा कि कुछ लोगों ने आश्रम में उनके बोल्ड सीन को पसंद किया तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जताया. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं तो सबसे यही कहूंगी एक बार खुद कैमरे के सामने आएं. परफार्म करें. समझे की काम किस तरह होता हैं. उसके बाद किसी की आलोचना करें. हालांकि त्रिधा ने इस बात को माना कि बॉबी देओल के साथ इंटीमेट सीन फिल्माने से पहले वे डरी हुईं थीं. नर्वस थीं. लेकिन कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था कि बॉबी उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे.

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि त्रिधा ने बाबा के निराला के साथ इंटीमेट सीन किए हों. इससे पहले भी वे कई एक्टर्स के साथ लिप लॉक (Lip Lock) कर चुकी हैं.

आश्रम से पहले त्रिधा विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ‘स्पॉटलाइट’ में नजर आई थीं जिसमें उन्होंने अपने को-एक्टर आरिफ जकारिया के साथ लिपलॉक और कई इंटीमेट सीन्स दिए थे. एक इंटरव्यू में त्रिधा ने बताया कि उन्हें बोल्ड सीन से परहेज नहीं है क्योंकि जिस तरह वो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वैसे फिल्माए नहीं जाते हैं.