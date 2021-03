Aashram 2 bobby deol reveals how female fans called his mom to express love and affection watch video-बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) आश्रम में निराला बाबा का किरदार निभाकर सुर्खियों में आ गए थे. बॉबी को हाल ही में आश्रम वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड नवाजा गया है. एक इंटरव्यू में बॉबी ने बताया कि कोई भी कदम बढ़ाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होता है. तभी आप आगे मूव कर पाते हैं. आपको एक अभिनेता के तौर पर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये प्रमाणित करना होता है कि आप कोई भी किरदार निभा सकते हैं. बॉबी ने कहा कि उनकी फैन फॉलोइंग में मेल और फीमेल दोनों हैं. Also Read - Gauahar Khan Father Passes Away: गौहर खान के पिता का निधन, लंबे समय से अस्पताल में थे भर्ती

एक फीमेल फैन ने मेरी मां को फोन करके कहा कि मैंने आपके बेटे को बाबा के किरदार में बहुत पसंद किया. बॉबी ने इंडिया डॉट कॉम को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी निगेटिव करेक्टर नहीं निभाया था. अभिनेता ने कहा, मैं एक्टर हूं और मेरा काम है किरदार प्ले करना, फिर चाहे वो लीड रोल ना हो. इस वेब सीरीज के बाद अब बॉबी देओल को बहुत काम मिल रहा है.

बता दें, एक बार फिर से अपने करियर के अच्छे मुकाम पर हैं, उन्हें हाल ही में बहुचर्चित वेब सीरीज ‘आश्रम’ के लिए ‘दादा साहब फाल्के’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बॅाबी देओल (Bobby Deol) की गिनती उन कलाकारों में होने लगी थी, जो कि एक समय के बाद सिनेमाघर से गायब हो गए थे. लेकिन अब उनकी वापसी चर्चा का विषय बनी हुई है