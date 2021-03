Aashram 2 Fame Tridha Choudhary dip biscuit in chocolate syrup fans says ek ghoont pila de see hot pics and video- एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेबसीरीज ‘आश्रम’ (Aashram) से टीवी एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी लाइमलाइट में आई थीं. लोगों ने उन्हें त्रिधा नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया था. त्रिधा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. Also Read - Sara Ali Khan on Amrita Singh: 'मेरी मां ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है', सारा ने ऐसा क्यों कहा?

हाल ही में त्रिधा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो चॉकलेट सिरप में बिस्कुट डुबो कर खाती हुई नज़र आ रही है. उनके इस वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- आप काफी खूबसूरत हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा- एक घूंट पिला दे.. Also Read - Cow In Car Video: गाय को कार में बैठाकर ले जा रहा था शख्स, लोग बोले- गजबे है...

बता दें कि त्रिधा ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में बंगाली फिल्म मिशौर रोहोस्यो से की थी. साल 2016 में उन्होंने अपना टेलीविज़न डेब्यू स्टार प्लस चैनल के शो “दहलीज़” से किया. यही नहीं आने वाले समय में वह रणबीर कपूर की फिल्म ‘शमशेरा’ में भी नज़र आने वाली हैं.