एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेबसीरीज 'आश्रम' (Aashram) से टीवी एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी रातों रात सुर्खियों में आ गई. लोग एक झलक देखने के लिए बैचेन हो उठे. कुछ ने तो उन्हें बबीता नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया.

हाल ही में त्रिधा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो व्हाइट कलर की ड्रेस में नज़र आ रही हैं. उनकी ड्रेस पर गुलाल लगा हुआ है. त्रिधा को देखकर लगता है कि वो किसी गाने की शूटिंग कर रही हैं. एक्ट्रेस की इस तस्वीर पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. त्रिधा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं.

बता दें कि त्रिधा ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में बंगाली फिल्म मिशौर रोहोस्यो से की थी. साल 2016 में उन्होंने अपना टेलीविज़न डेब्यू स्टार प्लस चैनल के शो “दहलीज़” से किया. यही नहीं आने वाले समय में वह रणबीर कपूर की फिल्म ‘शमशेरा’ में भी नज़र आने वाली हैं.