Aashram 2 SuperHot actress Tridha Choudhary new Bikini Pics will make you Crazy see bold liplock bedroom intimate video- अपने हॉट अंदाज से सबको दीवाना बनाने वाली आश्रम 2 वेब सीरीज की एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हालत इस कदर है कि एक्ट्रेस की एक तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर आता नहीं की वायरल हो जाता है. हो भी क्यों ना, बॉबी देओल के साथ जिस तरह 'बबीता' ने बेडरूम और बोल्ड सीन दिए हैं लोग उनके अभिनय और अदाओं के कायल हो गए हैं.

हालांकि इन सीन के बारे में सोचकर शूटिंग से पहले त्रिधा काफी डरी हुईं थीं. लेकिन बॉबी ने इतना सहज कर दिया कि त्रिधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोल्ड सीन देने के लिए तैयार हो गई. इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान त्रिधा ने खुलासा किया कि इसे तकिए की हेल्प से शूट किया गया था. इस दौरान कई लोग सेट पर मौजूद थे. और वैसे भी इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि हमारे को-एक्टर्स किस तरह के नेचर के हैं.

बता दें, MX Player पर रिलीज हुई आश्रम (Aashram) सीरीज में बॉबी देओल ने काशीपुर वाले बाबा निराला की भूमिका निभाई है. सीरीज में दिखाया गया है कि बाबा निराला अपने आध्यात्मिक आश्रम में ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कारनामों में लिप्त हैं.