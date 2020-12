Aashram 2 Tridha Choudhary and Bobby deol bedroom Intimate Sensuous Scene Dharmendra i am Shocked to See this bold scene -प्रकाश झा की वेब सीरीज जबसे रिलीज हुई है सुर्खियों में बनी हुई है. खासकर बॉबी देओल और त्रिधा चौधरी के इंटीमेट सीन. सीरीज में बॉबी, बाबा निराला के किरदार में हैं जो हवस का पुजारी है. और अपने आश्रम ने कई तरह के काले धंधे करता है. बॉबी के अभिनय और अलग अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. बॉबी ने (Tridha Choudhary) के साथ जबरदस्त इंटीमेट सीन दिए हैं. जिसे देखकर दर्शक काफी हैरान रह गए. यही नहीं बेटे के इस किरदार को देखकर खुद धर्मेंद्र शॉक्ड हो गए. Also Read - MCX Gold rate today 24 December 2020: सोना-चांदी वायदा में मुनाफावसूली, भावों में कमजोरी

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने बोला मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे को इस तरह के रोल करने पड़ेंगे. बॉबी लंबे वक्त से बेरोज़गार थे उसके बाद जब इन्हें प्रकाश झा का ये ऑफर मिला तो ले लिया. धर्मेंद्र ने कहा कि आजकल लोगों इसी तरह के बोल्ड और इंटीमेट सीन पसंद है तो कलाकार क्या कर सकते हैं. कोई भी डायरेक्टर मेरे बेटों को अच्छी फिल्में नहीं देता इस वजह से उन्हें वेब सीरीज में इस तरह के रोल करने पड़ रहे हैं.



बता दें, बॉबी के अभिनय की तो इस वेब सीरीज में काफी तारीफ हुई है लेकिन बोल्ड सीन की वजह से उनकी इमेज भी खराब हुई है. धर्मेंद्र ने कहा कि शायद कहीं न कहीं बॉबी को भी इस बात का पछतावा है. वहीं दूसरी ओर बॉबी का कहना है कि वे इस रोल को निभाकर खुश हैं. वे अब अलग-अगल तरह के रोल करना चाहते हैं और अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहते हैं.