प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं. हालांकि सभी कलाकारों का अभिनय इस सीरीज में सराहनीय है लेकिन बॉबी देओल की बात ही कुछ और है. बाबा निराला के किरदार में बॉबी खूब जमे हैं. आश्रम के पहले पार्ट की तरह दूसरे पार्ट में भी बॉबी के जलवे देखने वाले हैं. इस पार्ट ने एक्टर ने त्रिधा चौधरी (Tridha Choudhary) के साथ जबरदस्त इंटीमेट सीन दिए हैं. जिसे देखकर दर्शक काफी हैरान रह गए. यही नहीं बेटे के इस किरदार को देखकर खुद धर्मेंद्र शॉक्ड हो गए.

बॉबी के इस अलग अंदाज को देखकर उन्होंने कहा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे को ऐसी फिल्में भी करनी पड़ेंगी. लेकिन आजकल दर्शकों को ऐसी ही बोल्ड सीन से भरपूर फिल्में पसंद हैं तो कलाकार क्या कर सकते हैं. बॉबी पिछले काफी समय से बेरोजगार थे. अब जब उन्हें इस वेब सीरीज का ऑफर मिला तो उन्होंने अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकल कर हां कर दी. और लोगों को उनका ये अंदाज बहुत पसंद आया.

वहीं दूसरी ओर बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे एक अलग तरह का किरदार निभाकर बेहद खुश हैं. बॉबी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह का किरदार भी करेंगे. लेकिन इस बात की खुशी है कि कम्फर्ट ज़ोन के बाहर मुझे इस तरह का किरदार निभाने का मौका मिला.