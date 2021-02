Aashram Actress Pammi Pahalwan Aditi Pohankar Bikini Pics and Movies plan for 2021 see Glamours Photos -वेब सीरीज ‘आश्रम’ (Aashram) में पम्मी पहलवान का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अदिति पोहनकर (Aaditi Pohankar) को अपने इस रोल के लिए काफी लोकप्रियता मिली थी. एक इंटरव्यू में अदिति ने कहा कि अच्छी कहानियों और अच्छी स्क्रिप्ट्स की भूखी हैं. Also Read - kasauti zindagi kay के Parth Samthaan ने शेयर की बाथरोब में फोटोज, Vikas Gupta के साथ Leaked हुईं हैं कई फोटोज़

वेब फिल्म She की सक्सेस के बाद आश्रम को दर्शकों ने जबरदस्त पसंद किया. अदिति ने कहा लोग उन्हें पम्मी पहलवान के नाम से जानने लगे हैं. वे जहां भी जाती हैं लोग उन्हें पम्मी कहकर बुलाते हैं. अदिति पोहनकर ने साल 2021 की प्लानिंग के बारे में कहा कि मेरे पास मेरे पास एक स्पोर्ट्स फिल्म है, और कई वेब फिल्म्स हैं जिनपर बाद में चर्चा होगी. Also Read - Madhuri Dixit के साथ काम करना चाहती हैं रेणुका शहाणे, इस बात से हुआ खुलासा

Also Read - Neha Malik ने की शेयर की व्हाइट ओपन शर्ट में Sizzling Pics, New Fashion Trend कमाल का है

एक इंटरव्यू में अदिति ने बताया कि पहले वो अपने रोल को लेकर डरी हुईं थीं. लेकिन निर्देशक प्रकाश झा ने उन्हें सहज बना दिया. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अदिति ने कई एड किए हैं. आश्रम के बाद से अदिति की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है.