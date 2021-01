Aashram Actress Pammi Pahalwan Aditi Pohankar is quite hot while enjoying the snowfall see bold glamours sultry pics-एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज ‘आश्रम’ (Aashram) में पम्मी पहलवान का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अदिति पोहनकर (Aaditi Pohankar). हिंदी. मराठी और तमिल इंडस्ट्री में कई फिल्में करनी वाली एक्ट्रेस ने लव सेक्स और धोखे से डेब्यू किया था. रिकॉर्ड तोड़ वेब सीरीज की सक्सेस के बाद अदिति सुर्खियों में आ गई. Also Read - Madam Chief Minister Controversy: Richa Chadha को गोली मारने, जीभ काटने की मिली धमकी, एक्ट्रेस ने झाड़ दिया

एक इंटरव्यू में अदिति ने बताया कि पहले वो अपने रोल को लेकर डरी हुईं थीं. लेकिन निर्देशक प्रकाश झा ने उन्हें सहज बना दिया. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अदिति ने कई एड किए हैं. आश्रम के बाद से अदिति की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. हाल ही में पम्मी ने कई तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो बर्फबारी को एन्जॉय करती हुईं नज़र आ रही हैं. प्रकाश झा की वेबसीरीज Aashram के सभी कलाकार काफी चर्चा में रहे हैं.

बता दें कि Pammi Pahalwan आश्रम से पहले वेब सीरीज ‘She’ में भी काम कर चुकी हैं.