Aashram Actress Tridha Choudhary dance with bhojpuri star Pawan Singh on Holi Song– वेब सीरीज ‘आश्रम’ से सुर्खियों में आई त्रिधा चौधरी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नया गाना रिलीज़ हुआ है. इस गाने में त्रिधा की अदाएं देखने वाली हैं. एक्ट्रेस के डांसिंग मूव्स भी कमाल के हैं. पहली बार त्रिधा ने पवन सिंह के साथ काम किया है. इस गाने पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. Also Read - Bahubali: Before The Beginning को रिलीज़ करने से NetFlix का इनकार, क्या है वजह?

इस गाने के बोल हैं. ‘बबुनी तेरे रंग में’ (Babuni Tere Rang Mein)(Babuni Tere Rang Mein Full Song).ये गाना आते ही सुपरहिट हो गया है और यूट्यूब की ट्रेंड लिस्ट में चौथे नंबर पर है. Also Read - न होगा निकाह, न पढ़े जाएंगे मंत्र! Eijaz Khan-Pavitra Punia नहीं करेंगे शादी, लिव इन रिलेशन में रहेंगे

Also Read - Shehnaaz Gill Hot Pics: शहनाज गिल की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, गुलाब की पंखुड़ी सी नाजुक है हर फोटो

बता दें, सलीम सुलेमान ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस होली सॉन्ग को रिलीज किया है. पवन सिंह (Pawan Singh Holi Song 2021) और शार्वी यादव ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी है और डॉ सागर ने इसके बोल लिखे है.