Aashram Chapter 2 Bobby Deol Given Alcoholic substance To Tridha Choudhary Before Intimate Bedroom Video Viral- प्रकाश झा की वेबसीरीज आश्रम 2 ने भी पहले पार्ट की तरह खूब सुर्खियां बटोरी. सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बॉबी देओल और त्रिधा चौधरी का इंटीमेट सीन. दरअसल, कहानी में बॉबी ने एक काशीराम बाबा का किरदार निभाया है जोकि हवस का पुजारी है और अपने आश्रम में सारे गैर कानूनी काम करता है. वहीं त्रिधा (बबीता) के पति को भी बाबा पर काफी विश्वास होता है. एक दिन वे अपनी पत्नी को बाबा के आश्रम ले जाता है.

बबीता को देखते ही बाबा का दिल उसपर आ जाता है. फिर वो तिकड़म लगाने लगता है कि बबीता को उसके पति से कैसे अलग किया जाए. फिर एक प्लान के तहत वो बबीता के पति से कहता है कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना होगा. तुषार पांडे (बबीता का पति) इस बात को तुरंत मान जाता है और इस बारे में बबीता से बात करता है. फिर बाबा को बबीता के साथ रात बिताने का अच्छा मौका मिल जाता है. वो एक दिन बबीता को अपने आश्रम बुलाते हैं और फिर उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ अपनी हवस मिटाते हैं.