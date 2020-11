Aashram Chapter 2 Tridha choudhury Intimate with bobby deol Video Viral on internet– बॉबी देओल और एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी आधारित आश्रम 2 वेब सीरीज काफी सुर्खियों में रही है. खासकर त्रिधा और बॉबी देओल के बीच फिल्माया जाने वाला इंटीमेट सीन. त्रिधा ने आश्रम में बबिता का किरदार निभाया है जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. त्रिधा ने इस वेब सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए. Also Read - Mouni Roy Hot Photo Shoot: टीवी की 'नागिन' मौनी रॉय का फिर दिखा बोल्ड अंदाज, केवल स्वेटर में कराया फोटोशूट

बता दें, आश्रम सीजन 2 रिलीज होने के बाद से ही त्रिधा की फोटो सोशल मीडिया में जमकर सनसनी मचा रही हैं. Also Read - Viral Corona Song Video: सोशल मीडिया पर छाया शुद्ध देसी 'कोरोना सॉन्ग', लोग बोले- जबरदस्त...

Also Read - Sunny Leone ने करवाया लाल शॉर्ट ड्रेस में हॉट फोटोशूट, यूजर बोलें- 'फूलों से ज्यादा खूबसूरत हो आप'

बता दें, MX Player पर रिलीज हुई इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म काशीराम बाबा पर आधारित है जो हवस का पुजारी है और ‘आश्रम’ की आड़ में कई धंधे करता है. ये बाबा अकेले ही काले कारनामों को अंजाम नहीं देता. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके इन अपराधों में शामिल होते हैं.