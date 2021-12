Aashram fame Pammi Pahalwan Aditi Pohankar latest sizzling Glamours pics- एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज ‘आश्रम’ (Aashram) ने तहलका मचा दिया था. शो में पम्मी पहलवान का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अदिति पोहनकर (Aaditi Pohankar) ने भी अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था. हाल ही में अदिति ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. अदिति ने अपनी आंखों में काला गहरा काजल लगाया हुआ है. अदिति ने अपनी इस तस्वीर में कैप्शन भी बहुत अच्छा लिखा है- She looked at me with an ocean in her eye, the stillness of her naked gaze caught me, kept me standing there, I still see her sometimes when I look into the sky.Also Read - Katrina-Vicky Wedding: Gajraj Rao ने विक्की-कैटरीना की शादी से खुद को किया अलग, कहा 'सेल्फी नहीं लेने देगा..'

बता दें, हिंदी. मराठी और तमिल इंडस्ट्री में कई फिल्में करनी वाली एक्ट्रेस ने लव सेक्स और धोखे से डेब्यू किया था. रिकॉर्ड तोड़ वेब सीरीज की सक्सेस के बाद अदिति सुर्खियों में आ गई.

View this post on Instagram A post shared by SHE (@aaditipohankar)

इस वेब सीरीज को करने के दौरान अदिति ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले वो अपने रोल को लेकर काफी डरी हुई थीं. लेकिन प्रकाश झा ने काफी कम्फर्टेबल बना दिया.

बता दें कि Pammi Pahalwan आश्रम से पहले वेब सीरीज ‘She’ में भी काम कर चुकी हैं.