प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम के पहले पार्ट की तरह दूसरे पार्ट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बॉबी देओल और त्रिधा चौधरी का बेडरूम सीन. इस सीरीज में बॉबी ने काशी वाले बाबा का किरदार निभाया है जो कि हवस का पुजारी है और आश्रम की आड़ में कई काले धंधे करता है. ये त्रिधा ने पहली बार बोल्ड सीन दिया हो ऐसा नहीं है. इससे पहले भी वे कई एक्टर्स के साथ बोल्ड सीन फिल्मा चुकी हैं.

आश्रम से पहले त्रिधा विक्रम भट्ट की वेब सीरीज 'स्पॉटलाइट' में नजर आई थीं जिसमें उन्होंने अपने को-एक्टर आरिफ जकारिया के साथ लिपलॉक और कई इंटीमेट सीन्स दिए थे

Also Read - AK vs AK में वर्दी पहने नज़र आए अनिल कपूर, वायुसेना ने की सीन हटाने की मांग

एक इंटरव्यू में त्रिधा ने बताया था कि वे बॉबी के साथ इंटीमेट सीन करते वक्त वे बहुत डरी हुई थीं.

त्रिधा ने इस सीरीज़ में बबीता का किरदार निभाया है. त्रिधा ने कहा कि जब तक वे बॉबी से नहीं मिली थी वे डरी हुई थीं. उन्हें काफी नर्वसनेस फील हो रही थी. लेकिन जब उन्होंने बॉबी के साथ बेड सीन शूट किया वे सहज हो गईं. बॉबी ने बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ इस सीन को फिल्माया.