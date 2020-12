Aashram Part 2 Tridha Chaudhary New Lip Lock Video Viral See Hot And Bedroom intimate Video- प्रकाश झा की वेबसीरीज ‘आश्रम’ (Aashram) जबसे रिलीज हुई है सुर्खियों में बनी हुई है. खासकर बबीता के रोल में त्रिधा चौधरी ने अपने अभिनय और बॉबी देओल के साथ फिल्माए हॉट बेडरूम सीन (Hot Bedroom Scene) से लोगों का दिल जीत लिया है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि त्रिधा ने बाबा के निराला के साथ इंटीमेट सीन किए हों. इससे पहले भी वे कई एक्टर्स के साथ लिप लॉक (Lip Lock) कर चुकी हैं. Also Read - Ghost Video: गाड़ियों के आर-पार निकली काली परछाई, भूतिया घटना सोशल मीडिया पर Viral

आश्रम से पहले त्रिधा विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ‘स्पॉटलाइट’ में नजर आई थीं जिसमें उन्होंने अपने को-एक्टर आरिफ जकारिया के साथ लिपलॉक और कई इंटीमेट सीन्स दिए थे. एक इंटरव्यू में त्रिधा ने बताया कि उन्हें बोल्ड सीन से परहेज नहीं है क्योंकि जिस तरह वो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वैसे फिल्माए नहीं जाते हैं. Also Read - कृति सेनन की बेहद हॉट तस्वीरें वायरल, यूजर्स बोले- कुरकुरे का नया फ्लेवर आया है क्या?

Also Read - Viral: सर्जन सिर से ट्यूमर निकालता रहा, 9 साल की सौम्या अपने ऑपरेशन के बीच पियानो बजाती रही, ऐसा कैसे हुआ?

आश्रम के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में त्रिधा ने बताया कि प्रकाश सर की असिस्टेंट और मैं एक Grocery Shop पर मिले. मुझे देखते हुए वे बोलीं- त्रिधा तुम मुंबई वापस आ गई. रुको..रुको मुझे काम है तुमसे. मैंने पूछा क्या काम है. इस पर वे बोलीं- श्रुति महाजन तुम्हें कॉल करेंगी. बस इतनी ही हमारे बीच बात हुई थी इसके बाद मुझे बबीता का रोल मिला. मेरे लिए ये काफी सरप्राइजिंग था.