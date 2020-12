Aashram Web Series: विवादों में रही ‘आश्रम’ वेब सीरीज (Aashram web series) के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में निर्माता प्रकाश झा (Prakash Jha) और अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) को नोटिस जारी किया गया है. राजस्थान के जोधपुर की एक अदालत (Jodhpur Court) ने बॉबी देओल (Bobby Deol) और प्रकाश झा (Prakash Jha) को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी. Also Read - त्रिधा चौधरी ने बाथरूम से शेयर की फोटो, 'आश्रम' में बाबा निराला के साथ दिए थे बोल्ड सीन

Rajasthan: Notice issued to actor Bobby Deol & Producer Prakash Jha by a Jodhpur court in a case filed against Ashram web series.

Next hearing of the case on January 11.

— ANI (@ANI) December 14, 2020