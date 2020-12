Aashram2 Actress Anupriya Goenka shares hot pics reveals Spiritual Guru tried To Sexual Harassment Shoot lesbian Add- बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका वेब सीरीज आश्रम के बाद सुर्खियों में आ गई. अनुप्रिया ने सबसे पहले 2015 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए लेसबियन एड शूट किया था. अनुप्रिया ने पद्मावती में शाहिद कपूर की पहली पत्नी का रोल किया था. प्रकाश झा द्वारा निर्देशित आश्रम के बारे में एक इंटरव्यू देते हुए अनुप्रिया ने कहा था गलती हमारी है. Also Read - Nia Sharma In Pink Bikini-निया शर्मा ने गुलाबी रंग की बिकिनी में दिखाया हॉट अंदाज, सरेआम करते हैं कत्ल और चर्चा नहीं होता...

हम किसी को इतनी पॉवर देते हैं कि वो हमारा शोषण कर सके. या हमारे विश्वास का फायदा उठा सके. ये वेब सीरीज उस चीज से लोगों को सतर्क करने के लिए है. अनुप्रिया ने ये भी खुलासा किया कि बाबाओं को लेकर उनका भी बुरा अनुभव रहा है. लंबे समय तक ये बात उनके दिमाग से निकली नहीं थीं. अनुप्रिया ने बताया कि एक बाबा ने 18 साल की उम्र में उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी.



एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे पिता का आध्यात्म में काफी आस्था थी. वे बाबा के चक्कर में रहते थे. इस वजह से उनका परिवार तक बंट गया. बाबाओं के चक्कर में फंसकर वे काम नहीं कर पाते थे. फैमिली बुरी स्थिति में पहुंच गई थी.

पापा की वजह से मैं भी बाबा लोगों पर विश्वास करने लगी थी. एक बाबा ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश भी की. लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया. पिछली कुछ मुलाकातों में मुझे अहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं उनपर भरोसा करती थी. शुक्र है मैंने उन्हें फायदा नहीं उठाने दिया और वहां से भाग निकली

इस वेब सीरीज के बारे में बात करते हुए अनुप्रिया ने बताया कि ये किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करती है. बल्कि लोगों को जागरुक करने के लिए इसे बनाया गया है.

बता दें, आश्रम का पहला चैप्टर 28 अगस्त को रिलीज किया गया था. जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.यह सीरीज धर्म के आड़ में छिपे अपराधों और भ्रष्टाचार के इर्द-गिर्द घूमती है. बॉबी इसमें बाबा निराला के किरदार में हैं और भोपू उनका सबसे बड़ा सहयोगी और विश्वासपात्र है.