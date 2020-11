Aashram2 actress Anupriya Goenka Shocking bitter experience at the age of 18 the spiritual Guru tried to harass her-अनुप्रिया गोयनका कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं. अनुप्रिया के अभिनय दर्शकों को पसंद भी आया है. हाल ही में बॉबी देओल स्टारर और प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज ‘आश्रम’ को लेकर चर्चा में रही हैं. इस इंटरव्यू में अनुप्रिया ने कहा था गलती हमारी है. हम किसी को इतनी पॉवर देते हैं कि वो हमारा शोषण कर सके. या हमारे विश्वास का फायदा उठा सके. ये वेब सीरीज उस चीज से लोगों को सतर्क करने के लिए है. अनुप्रिया ने ये भी खुलासा किया कि बाबाओं को लेकर उनका भी बुरा अनुभव रहा है. लंबे समय तक ये बात उनके दिमाग से निकली नहीं थीं. अनुप्रिया ने बताया कि एक बाबा ने 18 साल की उम्र में उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी. Also Read - आखिर किस गम में डूबे थे आसिफ बसरा? कुत्ते के पट्टे से लगाई फांसी, अभिषेक बनर्जी बोले...

एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे पिता का आध्यात्म में काफी आस्था थी. वे बाबा के चक्कर में रहते थे. इस वजह से उनका परिवार तक बंट गया. बाबाओं के चक्कर में फंसकर वे काम नहीं कर पाते थे. फैमिली बुरी स्थिति में पहुंच गई थी. Also Read - धनतेरस पर पूनम दुबे बन गई ‘पारो’, एक कश धुआं, एक प्याला जाम का फिर देवदास के हिस्से आया यारो!

पापा की वजह से मैं भी बाबा लोगों पर विश्वास करने लगी थी. एक बाबा ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश भी की. लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया. पिछली कुछ मुलाकातों में मुझे अहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं उनपर भरोसा करती थी.

इस वेब सीरीज के बारे में बात करते हुए अनुप्रिया ने बताया कि ये किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करती है. बल्कि लोगों को जागरुक करने के लिए इसे बनाया गया है. बता दें, आश्रम का पहला चैप्टर 28 अगस्त को रिलीज किया गया था. जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.यह सीरीज धर्म के आड़ में छिपे अपराधों और भ्रष्टाचार के इर्द-गिर्द घूमती है. बॉबी इसमें बाबा निराला के किरदार में हैं और भोपू उनका सबसे बड़ा सहयोगी और विश्वासपात्र है.