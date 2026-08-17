3 दिन में आवारापन 2 का धमाकेदार कलेक्शन, कई सुपरहिट फिल्मों को दी मात

2007 में रिलीज हुई ‘आवारापन’ भले ही उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिला. अब इसके सीक्वल ‘आवारापन 2’ को ऑडियंस से मिल रहा रिस्पॉन्स इमरान हाशमी के लिए किसी बड़ी वापसी से कम नहीं माना जा रहा. इस फिल्म ने मात्र 3 दिन में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है और कई सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
फिल्म ने पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ओपनिंग की थी. इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया और इसने लगभग 33.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. रविवार को कमाई में शनिवार की तुलना में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने करीब 26.5 करोड़ रुपये बटोर लिए. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, तीन दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 82 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
घरेलू बॉक्स ऑफिस (Domestic Box Office) के साथ फिल्म को विदेशों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिपॉर्टस् के मुताबिक, ‘आवारापन 2’ ने तीन दिनों के भीतर वर्ल्डवाइड 110 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के बजट को देखते हुए यह कमाई काफी अहम मानी जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म लगभग 45 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई है. ऐसे में शुरुआती दिनों में ही लागत से कहीं ज्यादा कमाई करना फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है.
‘आवारापन 2’ की रिलीज के साथ ही इसका मुकाबला सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ से भी हुआ. बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म इस मुकाबले में काफी आगे निकलती नजर आ रही है. ‘बंटवारा 1947’ ने तीन दिनों में करीब 26.50 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया है, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 37.11 करोड़ रुपये बताया गया है.
‘आवारापन 2’ की तेज रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड के कलेक्शन में दंबग 3, केसरी, रेड 2, कबीर सिंह, धमाल 4 जैसी सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इसके जल्द ही 100 करोड़ के इंडिया नेट क्लब में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो यह इमरान हाशमी के करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो जाएगा.
‘आवारापन 2’ की सफलता इमरान हाशमी के करियर के लिहाज से भी खास है. फिल्म ने रिलीज के शुरुआती दिनों में ही उनकी कई चर्चित फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. ‘आवारापन 2’ में इमरान हाशमी एक बार फिर शिव पंडित के किरदार में दिखाई दे रहे हैं. फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. यह 2007 में आई मोहित सूरी की ‘आवारापन’ का सीक्वल है. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी, शबाना आजमी और पूरन गब्बी भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
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