'Stree' fame Aparshakti Khurana going to be a father after 7 years of marriage: एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) के छोटे भाई और स्त्री फिल्म के एक्टर अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana) जल्द ही पापा बनने वाले हैं. उनकी पत्नी आकृति आहूजा प्रेग्नेंट हैं, बता दें कि दोनों पहली बार माता-पिता बनेंगे. अपारशक्ति खुराना ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृति आहूजा से साल 2014 में शादी की थी. अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana) ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है, हालांकि लंबे समय से इसकी जानकारी लोगों को थी, लेकिन अब एक्टर ने इस खबर पर मुहर लगा दी है.

अपारशक्ति (Aparshakti Khurana) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पत्नी आकृति खुराना के प्रेग्नेंट होने की घोषणा करते हुए एक तस्वीर साझा की. एक्टर ने खुलासा किया है कि उनकी पत्नी जल्द मां बनने वाली हैं और वह पिता. फोटो में अपारशक्ति (Aparshakti Khurana) पत्नी के बेबी बंप पर किस करते दिख रहे हैं, एक्टर ने लिखा कि 'लॉकडाउन में काम तो एक्सपैंड हो नहीं पाया तो हमें लगा फ़ैमिली ही एक्सपैंड कर लेते हैं'.



इस पोस्ट के वायरल होते ही सेलेब्स ने कमेंट सेक्शन में इस जोड़े को बधाई दी है. वहीं फिल्मों की बात करें तो अपारशक्ति सबसे पहले 2016 में आई आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके काम को सराहा गया था. इसके बाद से अपारशक्ति कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. जल्द ही अपारशक्ति लीड रोल में प्रनूतन बहल के साथ फिल्म ‘हेलमेट’ में नजर आएंगे. इस फिल्म से एक्टर को खुद भी काफी उम्मीद हैं.