StopBullyingAbdu: बिग बॉस कंटेस्टेंट ने अब्दु रोज़िक को किया बुली, लोगों ने कहा- इससे घटियापन और क्या होगा?

बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट हों या शो के दर्शक, हर किसी को अब्दू रोज़िक की क्यूटनेस और उनका गेम पसंद आ रहा है. अब्दु को बचपन से ही तंग किया जाता था. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दू दिखते भले ही एक बच्चे की तरह हों, लेकिन उनकी उम्र 19 साल है. ऐसा एक जेनेटिक बीमारी की वजह से हुआ. उनका परिवार उनका इलाज कराने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था. जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया. परिणामस्वरूप रोज़िक का कद स्थिर हो गया. ताजिकिस्तान में जन्मे अब्दु बागवानों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं.

किशोरावस्था के दौरान अपने आकार के लिए उनके कद को लेकर मजाक भी उड़ाया जाता था. बता दें, अब्दु, जो वर्तमान में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले भारत के सबसे विवादास्पद रियलिटी शो में से एक, बिग बॉस 16 में भाग ले रहे हैं, कुछ दर्शकों के अनुसार शो में उनके सह-प्रतियोगियों द्वारा कथित रूप से धमकाया गया है.

बिग बॉस 16 के एक एपिसोड की एक वीडियो क्लिप जिसमें अब्दु शर्टलेस है और उसकी पीठ पर “आई लव टाटा ** आई” लिखा है, जबकि साजिद खान सहित उसके कुछ सह-प्रतियोगी उन्हें इस तरह देखकर मजाक उड़ाते हैं. दर्शक बाकी प्रतिभागियों की इस हरकत से नाराज़ हैं.

#SajidKhan ka aaga toh Swami Om bhi Shareef lagta hai. I had watched all seasons of #BiggBoss from 1 to 16. Never sawed this kind of vulgarity ever happened before. Strict action need to be taken. You are fool if you are naming this bullying as prank or fun. #AbduRozik #BB16 pic.twitter.com/xrvSlN39yq — Team Abdu Rozik Official FC 👑 (@Team_Abdu_Rozik) December 12, 2022

लोग उनके इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- “मैं यह नहीं देख सकता. वे अब्दु पर मजाकिया और हंसने वाले कैसे हो सकते हैं.बीबी के इतिहास में सबसे खराब और नफरत करने वाला व्यक्ति साजिद और निमृत है.” !! WKW पर कार्रवाई होनी चाहिए. @BeingSalmanKhan। #StopBullyingAbdu.”