अब्दु रोजिक और एमसी स्टैन अब कभी नहीं होंगे एक, सिंगर ने कहा 'मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ है'

Abdu Rozik And Mc Stan Fight: बिग बॉस 16 की मंडली की दोस्ती में लगातार दरार की खबरें आ रही हैं. दअसल तजाकिस्तानी सिंगर अब्दू रोजिक और विनर एमसी स्टैन के बीच अनबन चल रही है. हाल ही में दोनों की दोस्ती खत्म होने पर अब्दू ने बात की थी. अब्दू रोजिक की सोशल मीडिया टीम ने बयान में बताया है कि वो एमसी स्टैन संग चल रही अनबन पर सफाई देना कहते हैं, क्योंकि इसके चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है. स्टेन न इस लड़ाई को लेकर चुप हैं, जबकि अब्दू खुलकर बात करते दिख रहे हैं. इसकी वजह से स्टेन के फैन क्लब अब्दू को टार्गेट कर रहे हैं और उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

स्टेन इस लड़ाई को लेकर चुप हैं, जबकि अब्दू खुलकर बात करते दिख रहे हैं. इसकी वजह से स्टेन के फैन क्लब अब्दू को टार्गेट कर रहे हैं और उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं. अब्दू की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है और उनके स्टेन के बीच लड़ाई की असली वजह का खुलासा किया है. ईटाइम्स के मुताबिक, IFCM के द्वारा अब्दू के काम करने वाले मैनेजमेंट टीम ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, “सबसे पहले मैं सभी को रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूं और सभी को दयालु और शांत रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं. मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बिना असली चीजों को जाने अब्दू रोजिक को पब्लिक से नफरत मिल रही है. 10 मार्च 2023 को साजिद अब्दू से मिलने गए थे, जहां उनके पास स्टेन का कॉल आया था. अब्दू स्टेन से बात करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने स्टेन को सलाम कर कहा कि वह उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन स्टेन ने ये कहकर फोन काट दिया कि वह बाद में बात करेंगे. तब से स्टेन उनसे बात नहीं कर ये नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.’