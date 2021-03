Abhay Deol asks innocent question why do filmmakers want to see me with moustache only-अभिनेता अभय देओल ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नए प्रोजेक्ट के बारे में एक अपडेट पोस्ट किया और साथ ही यह भी कहा कि कई प्रोजेक्ट्स में उन्हें मूंछों के साथ किरदार क्यों निभाना पड़ता है. Also Read - मालदीव में अपनी अदाएं दिखा रही हैं 'स्त्री' Shraddha Kapoor, तस्वीरों में देखें कातिलाना अंदाज- See Photos

अभिनेता ने एक धुंधली सेल्फी साझा की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "पोर्न्‍सटाक वापस आ गया है! फिल्म निर्माता आजकल मुझे केवल मूंछों के साथ क्यों देखना चाहते हैं? एक नया प्रोजेक्ट. मेरे पूरे करियर में सबसे अच्छी स्क्रिप्ट्स में से एक! मेकर्स डिटेल्स शेयर करेंगे."

अभय को हाल ही में महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित श्रृंखला ‘1962 : द वार इन द हिल्स’ में देखा गया था.