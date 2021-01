1962: The War In The Hills Release Date: डिजिटल दुनिया में आज कल कई बेहतरीन फिल्में और वेबसीरीज रिलीज हो रही हैं. बड़े बड़े बजट की फिल्में और सीरीज अब ओटीटी के रास्ते पर चल रहे हैं. इसी सिलसिले में अभय देओल-स्टारर सीरीज ‘1962 : द वार इन द हिल्स’ (1962: The War In The Hills) भी जल्द ही डिजिटल प्लेटफार्म (Disney+ Hotstar) पर धमाल मचाने वाली है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह सीरीज 26 फरवरी को रिलीज किया जाएगा. महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित यह सीरीज (1962: The War In The Hills Trailer Trailer) दर्शकों को एक अनकही कहानी बयान करने के लिए नवंबर 1962 में वापस ले जाएगी. Also Read - अजय देवगन ने खरीदे साउथ की इस हिट फिल्म के राइट्स, चाचा-भतीजे की ये जोड़ी करेगी कमाल

अभय एक सेना प्रमुख की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक बटालियन का नेतृत्व करते हैं. अभय ने कहा, “हमारे जवानों और योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर और कोई अवसर नही हो सकता, जो हमारी 24 घंटे रक्षा करते हैं. श्रद्धांजलि के तौर पर, ‘1962: द वॉर इन द हिल्स’ का फस्र्ट लुक जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है.”

ये सीरीज 26 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) वीआईपी पर उपलब्ध होगी.