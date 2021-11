Abhijeet Bichukale Bigg Boss 15: पूर्व ‘बिग बॉस मराठी’ (Bigg Boss Marathi) प्रतियोगी और राजनेता अभिजीत बिचुकले (Abhijeet Bichukale) ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) में एंट्री करने के लिए तैयार हैं. ताजा प्रोमो में उनकी वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री दिखाई गई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि वह घर के अंदर क्या समीकरण बनाने वाले हैं. शो में पहले से ही देवोलीना भट्टाचार्जी शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) को निशाना बनाती दिख रही हैं और राखी सावंत (Rakhi Sawant) तेजस्वी प्रकाश और करण (Karan Kundra) कुंद्रा को ताना मारती नजर आ रही हैं. अभिजीत घर में एंट्री से पहले ही कह चुके हैं कि वह शो को और दिलचस्प बनाएंगे और अगर उन्हें सपोर्ट मिला तो वह इस सीजन के विनर होंगे.Also Read - Tadap Second Trailer: मोहब्बत की हद को पार कर गए Sunil Shetty के बेटे Ahan Shetty, किया Passionate Kiss

अभिजीत बिचुकले के जवाबों से और ऐटिट्यूड से सलमान (Salman Khan) कुछ खास खुश नहीं नजर आए. Also Read - 'कित्थे चलिए नी कित्थे चलिए', मुस्कुराते हुए तंजानिया के फैंस ने गाया गाना, Kiara Advani ने शेयर किया वायरल वीडियो

Aakhir ho hi gayi #AbhijitBichukale ki entry #BB15 ke ghar mein, kya aap hai excited?

Dekhiye #BiggBoss15 tonight at 10.30pm and

Catch it before TV on @vootselect.@BeingSalmanKhan @TRESemmeIndia@LotusHerbals @WorldOfNourish#BB15 @justvoot pic.twitter.com/MNe2eJewUj

— ColorsTV (@ColorsTV) November 29, 2021