Cockroach Janata Party के फाउंडर अभिजीत दिपके ने Samay Raina को लेकर कही बड़ी बात, अगर इनविटेशन मिला तो...

Abhijeet Dipke On Samay Raina Show: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके से जब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अगर उन्हें समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में जाने का मौका मिले तो वो क्या करेंगे? जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया?

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Samay Raina, Abhijeet Dipke

Abhijeet Dipke On Samay Raina Show: सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना चुके Cockroach Janata Party के फाउंडर Abhijeet Dipke इन दिनों एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं. बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर भविष्य में कॉमेडियन Samay Raina अपने शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के लिए इनवाइट करें तो क्या वो जाएंगे? इस सवाल पर Abhijeet ने बिना किसी लाग-लपेट के अपनी राय रखी.

अभिजीत दिपके क्या समय रैना के शो में जाएंगे?

अभिजीत दिपके ने इस सवाल के जवाब में साफ कहा कि अगर उन्हें रैना के कॉमडी शो में जाने का न्योता भी मिले तो कभी नहीं जाएंगे. दिपके ने स्टैंड-अप कॉमेडी और मौजूदा कॉमेडी कल्चर पर भी अपनी राय रखी. दिपके ने कहा कि उन्हें पर्सनली समय रैना से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनका कंटेंट पसंद नहीं है. अभिजीत ने कहा कि हर क्रिएटर का अपना एक अंदाज और वर्ग होता है. समय का कंटेंट उनके माइंडसेट से मेल नहीं खाता है. इसलिए वो कभी उनके शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं.

अभिजीत दिपके को पसंद है कौन से कॉमेडियन?

कॉमेडी के बारे में बात करते हुए अभिजीत दिपके ने बताया कि उन्हें स्टैंडअप कॉमेडी में कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर और अनुराग माइनस वर्मा का काम पसंद है. उन्हें ऐसे लोगों की कॉमेडी की पसंद आती है जिसके पीछे एक विचारधारा हो. Abhijeet Dipke ने ये भी कहा कि अगर कभी ऐसा मंच मिलता है, जहां बातचीत सार्थक हो और दोनों पक्ष एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तो भविष्य में चीजें बदल भी सकती हैं.

Still Alive के बारे में अभिजीत दिपके ने क्या कहा?

अभिजीत दिपके ने अपने पॉडकास्ट में उन्होंने समय रैना के स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें जिस तरह मुश्किल परिस्थितियों से निकल जाने या आगे बढ़ जाने की बात कही गई, वह उन्हें “प्रिविलेज” की सोच लगती है. उनका मानना है कि हर व्यक्ति के पास परिस्थितियों से निकलने का विकल्प नहीं होता और कई लोगों को वहीं रहकर संघर्ष करना पड़ता है.

India’s Got Latent विवाद क्या था?

समय रैना का शो India’s Got Latent पहले भी बड़े विवाद का सामना कर चुका है. 2025 में शो के एक एपिसोड में गेस्ट जज रणवीर इलाहाबादिया (BeerBiceps) की एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारी विवाद हुआ था. इसके बाद सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया, कई राज्यों में शिकायतें और एफआईआर दर्ज हुईं. बढ़ते विवाद के बीच समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड हटा दिए थे और जांच में सहयोग की बात कही थी. बाद में उन्होंने नए सीजन के साथ वापसी की.

(इनपुट एजेंसी)