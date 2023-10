Hindi Entertainment Hindi

Abhijeet Sawant Birthday Special First Indian Idol Star Where Is He Now And What Is Doing

Abhijeet Sawant Birthday: इंडियन आइडल के पहले विनर को भूले तो नहीं, जानें अब कहां हैं अभिजीत सावंत?

Abhijeet Sawant 2004 में 'इंडियन आइडल' के पहले विनर बने और आज एक तरह से गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं.

Where is First Indian Idol Abhijeet Sawant Now: म्यूजिक रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ (Indian Idol) की शुरुआत करीब 19 साल पहले हुई थी. यह उस समय का सबसे चर्चित शो में एक था. साल 2004 में यह शो हर घर-घर में देखा जा रहा था. इस शो के हर एक प्रतिभागी दर्शकों के फेवरेट बन चुके थे. हालांकि इस शो के विनर अभिजीत सावंत (Abhijeet Sawant) थे. जिनकी सुरीली आवाज का जादू दर्शकों पर खूब चला. दर्शकों ने भी अभिजीत को सबसे ज्यादा वोट देकर खूब प्यार लुटाया. अभिजीत ने ‘इंडियन आइडल’ के पहले शो का विजेता बनकर इतिहास रच दिया.घर गाड़ी से लेकर तमाम शोहरत उनके कदमों में थी, लेकिन क्या आपको पता है इस शो के पहले सीजन का विजेता अभिजीत आजकल कहां है और क्या कर रहा है? आज अभिजीत सावंत के 42 वें जन्मदिन के मौके पर जानिए उनके बारे में कुछ ऐसी बाते बातें जिसे आप शायद ही जानते होंगे.

Trending Now

अमित साना को हराकर जीता खिताब

अभिजीत सावंत का जन्म मुंबई में ही हुआ है, अभिजीत के पिता का नाम श्रीधर पांडुरंग सावंत और मां का मनीषा सावंत है. वर्ष 2004 में अभिजीत सावंत ने ‘इंडियन आइडल’ के लिए मुंबई में ऑडिशन दिया, जिसमें उनका चयन हो गया. अपनी सुरीली आवाज के दम पर अभिजीत सावंत का सफर ‘इंडियन आइडल’ में आगे बढ़ता गया, जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल के अमित साना को हराकर फाइनल का खिताब जीता. इस खिताब को पाते ही अभिजीत सावंत रातों रात स्टार तो बन गए.

You may like to read

कुछ गानों में सिमट कर रह गए

‘इंडियन आइडल’ जीतते के बाद अभिजीत सावंत का पहला सोलो एल्बल ‘आप का अभिजीत’ सोनी ने निकाला. इसका एक गाना ‘मुहब्बतें लुटाऊंगा’ खासा लोकप्रिय हुआ. इसके बाद अभिजीत का दूसरा एलबम ‘जुनून’ भी हिट रहा. इसके बाद इमरान हाशमी की फिल्म ‘आशिक बनाया आपने’ का ‘मरजावां गाना भी गाया लेकिन उसके बाद वह गायब से ही रहे.

ई रियलिटी शोज में आ चुके हैं नजर

सिंगर अभिजीत सावंत ने ‘एशियन आइडल’, ‘जो जीता वोही सुपरस्टार’ और ‘कॉमेडी सर्कस’ जैसे कई अन्य रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया था. इसके अलावा वो अपनी पत्नी शिल्पा सावंत के साथ ‘नच बलिए’ में भी नजर आ चुके हैं. इसके बाद अभिजीत ने फिल्म ‘लॉटरी’ में काम किया, जो कि एक सुपरफ्लॉफ रही. आज अभिजीत छोटे-मोटे स्टेज शोज करते दिखाई देते हैं. बॉलीवुड में उन्होंने ने कई बार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की लेकिन लोगों को उनकी गायकी रास नहीं आई.

RECOMMENDED STORIES