Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Romantic Photos on Their Wedding Anniversary- बॉलीवुड के फेमस और रोमांटिक कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की 20 अप्रैल को शादी की 13वीं सालगिरह है. लॉकडाउन की वजह से घर में ही सेलेब्रेशन होगा. इस जोड़े को साथ रहते हुए 13 साल हो चुके हैं. जब एनिवर्सरी की बात हो रही है तो उस दिन को भी याद कर लेते हैं जब अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया था. हालांकि ऐश को प्रपोज करने से पहले अभिषेक की सगाई करिश्मा कपूर के साथ हुई थी.

लेकिन वो किसी वजह से टूट गई. वहीं ऐश्वर्या का सलमान खान से ब्रेकअप के बाद विवेक ओबेरॉय ने सहारा दिया था. लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन चल न सका. कहते हैं ना जोड़िया आसमां में बनाई जाती हैं. इनकी शादी भी लिखी थी. ऐश्वर्या अभिषेक से उम्र में 3 साल बड़ी हैं लेकिन इनकी उम्र इनके प्यार के बीच कभी नहीं आई. दोनों ने ज़माने की परवाह ना करते हुए एक-दूसरे से साथ सात फेरे लेने की ठानी.

बता दें, अभिषेक और ऐश ने पहली बार साल 2000 में फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ में काम किया था. उस वक्त वे बस दोस्त थे. लेकिन धीरे-धीरे से एक दूसरे के लिए ये लगाव बढ़ता गया. खबरे छपने लगीं. दोनों की प्रेम कहानी सुर्खियों में आने लगी. फिल्म ‘उमराव जान’ और फिल्म ‘बंटी और बबली’ के गाने ‘कजरा रे’ के दौरान ये खबरें और भी पक्की हो गयी. दोनों सालों से एक-दूसरे को जानने लगे थे.

एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा था कि “मैं न्यूयॉर्क में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था. और, बालकनी में खड़े हुए सोच रहा था कि ऐश्वर्या के साथ शादी कर ज़िंदगी बिताना अच्छा होगा. कई सालों बाद ‘गुरु’ के प्रीमियर के लिए हम वहां फिर गए. शो के बाद मैं ऐश्वर्या को उसी होटल की बालकनी में ले आया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा.”