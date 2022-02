Abhishek Bachchan Birthday Special: अमिताभ बच्चन (Amitabh bachchan) के लाडले अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan) का आज जन्मदिन हैं। 5 फरवरी को अभिषेक अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं. अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan Birthday) उन स्टार किड में शुमार हैं, जो अपने स्टार पेरेंट्स की छवि से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं. अभिषेक ने अपने फिल्मी करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन पिछले दो दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. इस दौरान एक्टर का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.Also Read - Birthday Special: 46 के हुए Abhishek Bachchan, नज़र डालिए उनकी अब तक की Best Bollywood परफॉर्मेंसेस पर, देखें लिस्ट

रिफ्यूजी से शुरु किया था सफर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्मों में आने से पहले अभिषेक एलआईसी एजेंट का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करने का मन बनाया. अभिषेक ने मुख्य कलाकार के रूप में अपना फिल्मी करियर साल 2000 में आई फिल्म 'रिफ्यूजी' से शुरू किया था. इस फिल्म में अभिषेक शरणार्थी बने थे, आपको बता दें कि इसी फिल्म से उनके साथ करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था. 4 सालों में अभिषेक के खाते में 17 फ्लॉप फिल्में जमा हो गई, लेकिन इन सबके बावजूद वो आगे कदम बढ़ाते गए और अपनी अलग पहचान कामय करने सफल रहे.

पहली फिल्म हासिल करने में लगे 2 साल

अभिषेक बच्चन ने कहा खुद बताया था कि कि उन्हें फिल्म 'रिफ्यूजी' में काम हासिल करने के लिए 2 साल लग गए. जूनियर बी ने आगे कहा, 'कई लोगों का मानना है कि मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूं तो लोग मेरे लिए 24 घंटे लाइन में लगे रहते होंगे. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हैं. डेब्यू करने से पहले मैं हर एक डायरेक्टर के पास गया और उनसे बात की. हालांकि, उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया था'.

बचपन में था लर्निंग डिस्‍ऑर्डर

नौ साल की उम्र में अभिषेक को dyslexia की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें यूरोपियन स्कूल भेज दिया गया. यह एक तरीके का लर्निंग डिस्‍ऑर्डर होता है जिसमें कुछ अक्षरों को बोलने में कठिनाई होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बात की जानकारी खुद अभिषेक ने एक इंटरव्यू में दी थी. आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीं पर’ के एक हिस्से में भी अभिषेक बच्चन की इस बीमारी का जिक्र किया गया है.

जब इस वजह से छोड़ने पड़ी थी सीट

इस इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने एक अवॉर्ड फंक्शन से जुड़ा किस्सा साझा किया है. अभिषेक के अनुसार, उन्हें एक बार एक अवॉर्ड फंक्शन का इनविटेशन मिला, यही नहीं आयोजकों ने उन्हें सबसे आगे की लाइन में बैठने के लिए कहा था. हालांकि, अवार्ड फंक्शन से ऐन पहले ही अभिषेक बच्चन की सिटिंग बदल दी गई और उन्हें आगे की जगह पीछे की लाइन में बैठा दिया गया. एक्टर के अनुसार, इस फंक्शन में एक बड़ा स्टार आ गया था जिसके चलते लास्ट मिनट पर आयोजकों को उनसे अपनी सीट बदलने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ी थी.