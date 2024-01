रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं Abhishekh Bachchan, मंदिर स्थापना को लेकर एक्टर ने शेयर किया फिलिंग्स

Abhishek Bachchan: अयोध्या में राम मंदिर स्थापना को लेकर चारों तरफ तैयारियां जोरशोर से चल रही है और हर कोई 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस दिन सालों इंतजार के बाद भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. इस खास महोत्सव में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स भी शामिल है. इसी बीच एक्टर अभिषेक बच्चन से इस शुभ दिन को लेकर सवाल किया गया है. उन्होंने पिछले काफी दिनों से रामलला के इस उत्सव को लेकर चल रही तैयारियां को लेकर काफी एक्साइटमेंट जाहिर किया है. अभिषेक बच्चन इस महोत्सव में शामिल होने से लेकर न्योता मिलने के लिए काफी खुश हैं. तो आइए जानते हैं इस शुभ अवसर को लेकर एक्टर ने क्या कहा है.

22 जनवरी अयोध्या में मंदिर का शुभारंभ किया जाएगा जिसकी निमंत्रण लिस्ट की बॉलीवुड हस्तियों में अभिषेक बच्चन का नाम मौजूद है. वहीं, मीडिया ने एक्टर से राम मंदिर को लेकर कुछ सवाल किए. जिसका जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन ने बेहद एक्साइटमेंट जाहिर किया है. दरअसल एक्टर से पूछा गया कि ’22 जनवरी पर सबकी निगाहें हैं. इस दिन अयोध्या में मंदिर का शुभारंभ किया जाएगा. इसे लेकर आप में कितना उत्साह है. जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि मंदिर कैसा बना है और वहां जाकर दर्शन करने के लिए.’ आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को न्योता मिला है.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | “I am very excited to see how the temple looks and have a darshan there,” says actor Abhishek Bachchan on the ‘pranpratishtha’ ceremony of Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/RZRfl326G9

— ANI (@ANI) January 11, 2024