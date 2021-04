Abhishek Bachchan Reveals How wife Aishwarya Rai Bachchan Put His Life On Track: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की हाल ही में आई फिल्म ‘द बिग बुल’ (The Bigg Bull) को ओटीटी पर रीलिज किया गया है और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) का किरादर हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है. ऐसे में अपनी इस नई पहचान और सफलता पर जब अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) से सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) का हाथ बताया है. Also Read - The Big Bull: Abhishek Bachchan की फिल्म बिग बी को आई पसंद, लेकिन जया-ऐश्वर्या ने देखने से किया इंकार

इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने खुद ही बताया है. अभिषेक (Abhishek Bachchan) ने बताया कि वो ऐश्वर्या (Aishwarya) ही थीं जिन्होंने लॉकडाउन के समय में उन्हें समझाया कि उनके पास कितनी चीजें हैं जिनके लिए शुक्रगुजार महसूस कर सकते हैं. Also Read - The Big Bull Leaked: अभिषेक बच्चन की फिल्म 'बिग बुल' ऑनलाइन हुई लीक, Tamilrockers और बाकि साइट्स पर उपलब्ध



अभिषेक (Abhishek Bachchan) ने अपने इंटरव्यू में कहा, ‘मुझसे हमेशा ये पूछा जाता है कि आपने लॉकडाउन में क्या किया? कुछ लोगों ने खाना बनाना सीखा, कुछ ने नई भाषा सीखी, मैं इस बारे में अपनी पत्नी से बात कर रहा था और जैसे की हर पत्नी करती है उन्होंने भी मेरी जिंदगी को फोकस किया और वो ट्रैक पर मुझे वापस लेकर आईं. ऐश्वर्या (Aishwarya) ने मुझसे कहा कि पहली बार जीवन में तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला है, तुम्हारा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ है.’

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने आगे कहा, ‘ऐश्वर्या की ये बात सुनकर उन्हें भी अहसास हुआ कि वो सही ही कह रही हैं. हमें मौका मिला था वो सब करने का जो हमें करना पसंद है, घर पर हेल्दी और खुशहाल परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला.’

बता दें कि अभिषेक बच्चन लगातार लॉकडाउन के बाद से ही काम कर रहे हैं. फिलहाल वो लखनऊ में अपने आगामी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वहीं हाल ही में उनकी फिल्म ‘बिग बुल’ भी रिलीज हुई है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं.