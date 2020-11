Abhishek Bachchan Starrer Film ludo thriller trailer released on 12 november on netflix rajkumar rao pankaj tripathi- फिल्मकार अनुराग बासु अपनी आगामी मल्टीस्टारर फिल्म ‘लूडो’ की रिलीज की तैयारी में जुटे हुए हैं. उन्होंने फिल्म के शीर्षक पर बात करते हुए एक मजेदार किस्सा साझा किया है. अनुराग ने कहा, “अपनी आखिरी फिल्म ‘जग्गा जासूस’ के सेट पर हम लूडो खेला करते थे, सिर्फ सेट पर ही नहीं बल्कि लॉन्ग ड्राइव के दौरान भी हम इसी खेल में खोए रहते थे. यह फिल्म भी चार अलग-अलग सफर के एक साथ आने की कहानी है, तो इस तरह से इसका नाम ‘लूडो’ पड़ा.” Also Read - Bigg Boss 14: एजाज खान ने टॉयलेट में डलवाए जान कुमार के हाथ, बोले- अगर चालाकी की तो चाटना...

इस फिल्म का विचार उन्हें कैसे आया? बासु इसके जवाब में कहते हैं, "'लूडो' के शुरू होने से पहले ही मेरे पास चार से पांच स्क्रिप्ट थे और इनमें से किसे लेकर आगे बढ़ना है, इस बारे में सोचना काफी मुश्किल हो रहा था. तानी (उनकी पत्नी) और (कम्पोजर) प्रीतम दा ने मुझे इस स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए प्रेरित किया और कुछ इस तरह से बात बनी."



यह फिल्म एक डार्क कॉमेडी है, जिसमें चार कहानियों का एक संकलन है. यह फिल्म 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में अभ‍िषेक बच्‍चन, राजकुमार राव, सान्‍या मल्‍होत्रा, आदित्‍य रॉय कपूर, पंकज त्र‍िपाठी, फातिमा सना शेख, रोहित सर्राफ और आशा नेगी जैसे सितारे हैं. 12 नवंबर को फिल्‍म नेटफ्ल‍िक्‍स पर रिलीज होगी. हमेशा की तरह फिल्म में पंकज त्रिपाठी के जलवे बरकरार हैं.